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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. جيرو يعلن رحيله عن ميلان بعد نهاية الموسم الحالي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رحيل النجم الفرنسي أوليفيه جيرو عن صفوف فريق ميلان الايطالي بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير عبر صفحته :"رسميًا - جيرو يعلن رحيله عن ميلان بعد نهاية هذا الموسم".

كان ميلان اكتسح ضيفه كالياري، بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو في إطار الجولة الــ 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل خماسية ميلان كل من الجزائري إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 35 وكريستيان بولسيتش "هدفين" في الدقيقتين 59 و86 وتيجاني ريندرز في الدقيقة 74 ورافائيل لياو في الدقيقة 83، بينما أحرز اللاعب ناهيتان نانديز هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 63 من عمر المباراة. 

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ميلان إلى 74 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كالياري عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحسم إنتر ميلان لقب الدوري الايطالي هذا الموسم للمرة العشرين في تاريخه منذ الفوز على ميلان 2-1 في الجولة 33.

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