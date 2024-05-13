عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 أيام فقط.. طلب عاجل من حسام حسن قبل مواجهة بوركينا فاسو

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"حسام حسن مدرب منتخب مصر:

كل ما اطلبه هو 4 أيام فقط عن الأجندة الدولية، الأندية تطالب بتأجيل المباريات المحلية لانها في مهمة قومية من وجهة نظرهم، هل مهمة منتخب مصر أيضا قومية أم لا؟ اعتقد انها قومية لأن اسمه منتخب مصر القومي".

 

أعرب حسام حسن، مدير المنتخب الوطني، عن ضرورة تحديث وتجديد صفوف المنتخب في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الاعتماد يجب أن يكون فقط على اللاعبين الجاهزين.

يستعد منتخب مصر في الفترة القادمة لمواجهتين هامتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. 

من المقرر أن تُقام مباراة بوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما ستُجرى مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.

 

وأكد حسام حسن، خلال جلسة مع الصحافة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على أهمية بدء معسكر المنتخب مبكرًا، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى وقت كافٍ للتحضير لهذه المواجهات الهامة. 

وأوضح أنه يحتاج إلى وقت لتجهيز اللاعبين بشكل جيد، مشددًا على أن ثلاثة أيام فقط ليست كافية لهذا الغرض، وذلك بالنظر إلى صعوبة اختيار اللاعبين المناسبين.

وأردف حسام حسن، “أنا بروح أحضر المباريات في بطولة الدوري ومش لاقي حد، والناس تقولي انت خدت حد جديد فين الجديد هاتوا أرقام الناس، وشوفوا مفيش لاعب بارز”، متسائلا:" ايه الحلو في مباريات الدوري".

 وفي ختام تصريحاته، شدد حسن على أهمية الاستعداد الجيد لمثل هذه المواجهات الهامة، مؤكدًا أنه لا يسعى للمشاركة في بطولات محلية فقط بل يسعى للمشاركة في كأس العالم، وطالب بتقديم الدعم اللازم له في هذا السياق.

 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد| شاهد بقضية جواهرجي بولاق: كنت شاكك في المتهم .. و«الخناجري» عشرة سنين

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.. ومفاجأة في قيمة الأوقية

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

قرار رسمي.. رفع اسم نسرين طافش من قوائم المنع من السفر

رفع أسعار زيوت السيارات خلال مايو 2024

ترشيحاتنا

حكم حج الرجل عن أخته المريضة.. دار الإفتاء تجيب

استنزاف يومي وخوف.. حسن نصرالله يوجه رسائل للداخل الإسرائيلي بشأن حرب غزة

مفيش لاعب يصلح للمنتخب.. تصريح صادم من حسام حسن

مشروع ضخم يجلب الخير لمصر والرئيس يجد طريقة لحل مشكلة الدولار.. ما القصة؟

وسط حشود كبيرة.. سياسيون وبرلمانيون يشاركون بمؤتمر اتحاد القبائل العربية بالجيزة

بتقللوا منه إزاي؟.. حسام حسن: منتخب بوركينا فاسو لديه 28 لاعبا محترفا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت .. سهر الصايغ تستعرض رشاقتها

فستان قصير .. دينا الراقصة تثير الجدل بفيديو جديد

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

فيديو

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-