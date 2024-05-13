4 أيام فقط.. طلب عاجل من حسام حسن قبل مواجهة بوركينا فاسو

كشف الإعلامي أحمد شوبير تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"حسام حسن مدرب منتخب مصر:

كل ما اطلبه هو 4 أيام فقط عن الأجندة الدولية، الأندية تطالب بتأجيل المباريات المحلية لانها في مهمة قومية من وجهة نظرهم، هل مهمة منتخب مصر أيضا قومية أم لا؟ اعتقد انها قومية لأن اسمه منتخب مصر القومي".

أعرب حسام حسن، مدير المنتخب الوطني، عن ضرورة تحديث وتجديد صفوف المنتخب في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الاعتماد يجب أن يكون فقط على اللاعبين الجاهزين.

يستعد منتخب مصر في الفترة القادمة لمواجهتين هامتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

من المقرر أن تُقام مباراة بوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما ستُجرى مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.

وأكد حسام حسن، خلال جلسة مع الصحافة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على أهمية بدء معسكر المنتخب مبكرًا، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى وقت كافٍ للتحضير لهذه المواجهات الهامة.

وأوضح أنه يحتاج إلى وقت لتجهيز اللاعبين بشكل جيد، مشددًا على أن ثلاثة أيام فقط ليست كافية لهذا الغرض، وذلك بالنظر إلى صعوبة اختيار اللاعبين المناسبين.

وأردف حسام حسن، “أنا بروح أحضر المباريات في بطولة الدوري ومش لاقي حد، والناس تقولي انت خدت حد جديد فين الجديد هاتوا أرقام الناس، وشوفوا مفيش لاعب بارز”، متسائلا:" ايه الحلو في مباريات الدوري".

وفي ختام تصريحاته، شدد حسن على أهمية الاستعداد الجيد لمثل هذه المواجهات الهامة، مؤكدًا أنه لا يسعى للمشاركة في بطولات محلية فقط بل يسعى للمشاركة في كأس العالم، وطالب بتقديم الدعم اللازم له في هذا السياق.