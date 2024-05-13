شوبير ينشر تصريحا مثيرا لـ حسام حسن بشأن لاعبي الدوري

شارك الإعلامي أحمد شوبير، متابعيه تصريحا مثيرا لـ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن لاعبي الدوري المصري الممتاز، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير عبر صفحته: "حسام حسن مدرب منتخب مصر: لا يوجد لاعب في الدوري يستحق الانضمام لمنتخب مصر".

وأكد حسام حسن، مدير المنتخب الوطني، على ضرورة تحديث وتجديد صفوف المنتخب في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الاعتماد يجب أن يكون فقط على اللاعبين الجاهزين.

ويستعد منتخب مصر في الفترة القادمة لمواجهتين مهمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُقام مباراة بوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما ستُجرى مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.

وأكد حسام حسن، خلال جلسة مع الصحافة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على أهمية بدء معسكر المنتخب مبكرًا، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى وقت كافٍ للتحضير لهذه المواجهات المهمة.

وأوضح أنه يحتاج إلى وقت لتجهيز اللاعبين بشكل جيد، مشددًا على أن ثلاثة أيام فقط ليست كافية لهذا الغرض، وذلك بالنظر إلى صعوبة اختيار اللاعبين المناسبين.

وأردف حسام حسن، “أنا بروح أحضر المباريات في بطولة الدوري ومش لاقي حد، والناس تقولي انت خدت حد جديد فين الجديد هاتوا أرقام الناس، وشوفوا مفيش لاعب بارز”، متسائلا:" ايه الحلو في مباريات الدوري".

وفي ختام تصريحاته، شدد حسن على أهمية الاستعداد الجيد لمثل هذه المواجهات المهمة، مؤكدًا أنه لا يسعى للمشاركة في بطولات محلية فقط بل يسعى للمشاركة في كأس العالم، وطالب بتقديم الدعم اللازم له في هذا السياق.