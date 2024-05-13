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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يصدم الجماهير بسبب لاعب منتخب مصر المحترف

أصبح عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، مهددا بالغياب عن صفوف منتخب مصر في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و10 يونيو 2024، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال حسام حسن، مدرب الفراعنة، في تصريحات للصحفيين، إن مرموش لديه إصابة في إصبع يده منذ فترة.

وأوضح أن مسئولي آينتراخت فرانكفورت، قرروا خضوع اللاعب لعملية جراحية عقب نهاية الدوري الألماني.

وأضاف المدير الفني للمنتخب: "طلبنا تأجيل الجراحة لمدة 10 أيام؛ حتى يتمكن مرموش من الانضمام لنا في معسكر الشهر المقبل، لكن آينتراخت أرسل لنا خطابا يؤكد ضرورة إجراء الجراحة، بالاتفاق مع الطبيب المعالج".

وتابع حسن: "لو تمسك مسئولو آينتراخت بشكل نهائي بإجراء الجراحة؛ سيغيب مرموش عن معسكر منتخب مصر".

ويعاني منتخب مصر من غيابات بالجملة بين صفوفه، وعلى رأسها محمد حمدي لاعب بيراميدز؛ للطرد في لقاء الكونغو الديمقراطية، بجانب محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا، ومحمد أبو جبل حارس البنك الأهلي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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