ختام ناجح لبطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز، التي أقيمت على ملاعب نادى سموحة بالإسكندرية، خلال الأيام الماضية.

وأقيمت البطولة لأول مرة منذ ما يقرب من ٢٥ عام داخل نادى سموحة الرياضي، وشهدت مشاركة كبيرة ومستوى فني متميز لدى جميع الفرسان.

وشهدت بطولة الجمهورية التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، منافسة قوية بين جميع الفرسان المشاركين، في كافة المراحل السنية.

وتضمنت البطولة أربعة مسابقات في قفز الحواجز، وهي كما يلي الدرجة الرابعة، والدرجة الثالثة بارتفاع (120 - 125 cm)، والدرجة الثانية بارتفاع (130- 135 cm)، والدرجة الأولى بارتفاع (140 - 145 cm).

وأثنى جميع المشاركين في البطولة، على المستوى التنظيمي والفني الكبير الذي ظهرت به المنافسات، على مدار الثلاثة أيام، وتذليل كافة الصعاب أمام جميع الفرسان والحضور.

وتوجه الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة الدكتور اسماعيل شاكر ، بالشكر والتقدير إلى مجلس ادارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر ، ولجنة الفروسية بنادي سموحة بقيادة المهندس محمد فريد ، علي التنظيم والمستوى الرائع الذي ظهرت عليه فعاليات بطولة الجمهورية المقامة على ملاعب نادى سموحة الرياضي.

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شهدوا فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية قفز الحواجز للدرجات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة).