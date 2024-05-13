شهادة كوهين محامي ترامب السابق في رشوة ماكدوجال

قال محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مايكل كوهين في شهادة له إن ترامب أهتم بدفع مبلغ 150 ألف دولار كرشوة لكارين ماكدوجال، وفق ما ذكرت صحف أمريكية .

وذكر كوهين في شهادته القضائية، أنه في يونيو 2016 كان حاضرًا عندما أجرى دونالد ترامب محادثة مع رئيس شركة أمريكان ميديا السابق ديفيد بيكر.

و شهد كوهين أن ترامب "أجرى المكالمة عبر مكبر صوت مكتبه وفضل استخدام مكبر الصوت حتى أتمكن من سماع المكالمة".

أردف كوهين، سأل ترامب ديفيد عن مستجدات هذا الأمر ليجيب ديفيد بقوله: "نحن نسيطر على هذا الأمر وسنهتم به".

وواصل كوهين: صرح ديفيد أن الأمر سيكلفه 150 ألف دولار للسيطرة على قصة كارين ماكدوجال، فأجاب ترامب: "لا مشكلة، سأعتني بالأمر".

أضاف كوهين بإن الشركة المذكورة هي من تكفلت بتدبير أموال الرشوة في حينها.

وكما قال ترامب لديفيد : "سأعتني بالأمر".

ولم يحدد ترامب كيفية سداده لأموال الرشوة بالضبط.