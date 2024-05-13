عاطف مخاليف: جميع أعضاء اتحاد القبائل العربية على قلب رجل واحد

وجه النائب السابق عاطف مخاليف، منسق مؤتمر القبائل العربية، التحية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين حرصوا على المشاركة في المؤتمر التعريفي لاتحاد القبائل العربية الذي عقد بمحافظة الجيزة.

وأكد مخاليف أن جميع أعضاء اتحاد القبائل العربية على قلب رجل واحد، ويقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤيدون كل ما يتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأشار مخاليف إلى أن اتحاد القبائل العربية برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني، والنائب الممثل عن القبائل العربية مصطفي بكري، يؤكدون دعمهم الكامل لأهالي غزة في حربهم ضد الكيان الصهيوني، مشددا على دعم الاتحاد للمقاومة الفلسطينية ضد العدو المحتل.