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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب وزير السياحة: مصر في احتياج لمزيد من الاستثمار العقاري الفندقي

صدى البلد

أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار أن الحكومة المصرية تشجع الاستثمار في قطاع السياحة، وهو القطاع الذي تولي الدولة اهتماماً كبيراً به نظراً لأهميته في النهوض بالاقتصاد الوطني. 

 

وأضافت شلبي خلال مؤتمر صحفى اليوم للاعلان عن افتتاح فندقيين  بالقاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية  باستثمارات أربعة مليارات جنية : "نحن في أشد الحاجة لتنمية الاستثمار العقارى الفندقي، فهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهدافنا المستقبلية." موضحة أن هناك استراتيجية وطنية للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، تعتمد على عدة محاور رئيسية.

 

وقالت إن المحور الأول،  هو زيادة عدد الغرف الفندقية، حيث نأمل مضاعفة  العدد الموجود حاليا  في المستقبل القريب نظراً لتنوع مقاصد السياحة في مصر.

 

أما المحور الثاني، فيتمثل في زيادة حركة الطيران إلى المطارات السياحية الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً، مثل مطار سفنكس، حيث تمتلك مصر حالياً 13 مطاراً سياحياً موزعاً على أنحاء الجمهورية، ونتعاون مع وزارة الطيران لتنميتها.

 

حضر حفل توقيع هذه الشراكة  السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت في مصر  والمهندس اميل عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة اوربن لينز للتطوير العقاري. 

 

وسوف يقع أحد الفندقيين  علي الصف الأول من الأبراج السياحية بمنطقة الداون تاون العاصمة الإداريّة الجديدة علي النهر الأخضر مباشرةً، مما يضمن للضيوف إقامة راقية تتميز بوسائل راحة حديثة وخدمات استثنائية. 

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