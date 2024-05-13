انطلاق مهرجان الربيع واختيار أميرة الفراولة بالإسماعيلية

انطلق عصر اليوم الاثنين، مهرجان الربيع في الإسماعيلية بمشاركة الآلاف من أهالي المحافظة وعدد كبير من السيارات المزينة بالورود في عادة سنوية لأهالي المحافظة.

وتوافد أهالي محافظة الإسماعيلية، عصر اليوم، على شارع محمد علي، أمام ديوان المحافظة القديمة، للاستمتاع بفعاليات المهرجان السنوي للربيع بحضور نائب محافظ الإسماعيلية المهندس احمد عصام، اللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، واللواء هنري ابراهيم معاون المحافظ ورئيس الشبكة الوطنية للسلامة واللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وأشرف سليمان مدير إدارة السياحة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.



وانتشرت الخدمات الأمنية بمحيط شارع محمد علي وشارع السلطان حسين في الرابعة في الإسماعيلية عصر اليوم استعداداً لانطلاق ديفليه السيارات والذي تشارك فيه سيارات الأحياء والمراكز والمدن وبعض سيارات الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال.

وأغلقت إدارة مرور الإسماعيلية شارع محمد علي بشكل كلي أمام حركة السيارات، ودفعت بالخدمات المرورية لتسيير الحركة في نطاق حي أول ومنطقة نمرة 6 في توقيت عرض ديفليه السيارات.

واصطحب أولياء الأمور الأسر والأطفال إلى الشارع لمتابعة عروض مهرجان الربيع في الإسماعيلية والاستمتاع بالفقرات الفنية المشاركة من فرق الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرق الشباب والرياضة.

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