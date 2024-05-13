نجلاء بدر تخطف الأنظار عبر إنستجرام ..شاهد

شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نجلاء بدر في الصورة بإطلالة صيفية متألقة من علي البحر أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر فيلم "ليلة العيد"، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المجتمعية من بينها "زواج القاصرات" و"ختان الإناث"، وغيرها، خصوصًا فيما يتعلق بمراحل الطفولة والمراهقة، حيث تدور أحداثه في إطار ليلة واحدة.

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم “ليلة العيد” يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كل من يسرا، نجلاء بدر، عبير صبري، ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، مايان السيد، غادة عادل،، أحمد خالد صالح، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، سميحة أيوب، وآخرين من تأليف أحمد عبد الله، اخراج سامح عبدالعزيز.