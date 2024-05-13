نتائج الفرز | فوز "عبد الرؤوف" و"الليثي" بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن الصحفيين

أسفرت نتائج فرز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس إدارة الأهرام عن فوز عبد الرؤوف خليفة ووائل الليثي، بعضوية مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن الصحفيين.

وكانت قد بدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات مساء اليوم ، فرز أصوات الناخبين، عقب غلق باب التصويت فى انتخابات مجلس إدارة مؤسسة الاهرام .

وحرصت اللجنة المشرفة على الانتخابات على توفير كافة سبل النزاهة والشفافية لضمان اختيار كل صحفي أو عامل وإداري من يمثله، مع توفير حبر فسفوري، كما اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة بتيسير الإجراءات وعملية الانتخابات لتخرج في سهولة ويسر وحتى تعبر النتيجة النهائية عن إرادة وتطلعات العاملين بالمؤسسات، صحفيين وإداريين وعمال.

يتنافس علي مقعدي الصحفيين بمجلس الإدارة 10 مرشحين ومقعدي الإداريين 6 مرشحين ، ومثلهم علي مقعدي العمال، وفيما يتعلق بانتخابات الجمعية العمومية يتنافس 9 صحفيين علي مقعدي المخصصين له، و13 مرشحا علي مقعدي الإداريين و6 مرشحين علي مقعدي العمال.

بدأ صباح اليوم التصويت فى انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، بمؤسسة الأهرام، لانتخاب الأعضاء الجدد بمجلسى الإدارة والجمعية العمومية.

شكلت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، لجنة للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

وشكلت اللجنة برئاسة عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، وأسامة ابوباشا، والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات في مؤسستي أخبار اليوم، ودار الهلال يوم 16 مايو 2024، ثم مؤسستي دار التحرير، وروزاليوسف يوم 19 مايو 2024، وأخيرا دار المعارف، والشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط يوم 22 مايو 2024، وسيتم إعلان النتيجة يوم 26 مايو 2024.