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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التخلف بطنطا

صدى البلد

تفقد الدكتور رمضان عبدالله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري امتحانات التخلف بكلية الشريعة والقانون بطنطا.

وخلال جولته أشاد نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، بانضباط لجان الامتحانات واستعدادات الكلية لامتحانات نهاية العام.

مؤكدًا على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للتيسير على الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

ويأتي ذلك فى إطار متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي ستنطلق خلال أيام بجميع كليات الجامعة، حيث أجرى فضيلته جولة تفقدية للّجان وسط إجراءات تنظيمية وإدارية منضبطة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

وخلال الجولة أكد فضيلته أن الجامعة برئاسة الدكتور سلامه داود،رئيس الجامعة،حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيًا لأبنائه الطلاب عامًا دراسيًا موفقًا.

وعلى هامش تفقده لأعمال الامتحانات تفقد فضيلته يرافقه الدكتور حمدي سعد،عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور محمد مغازي،عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور،والدكتور محمد حلمي وكيل كلية الشريعة والقانون بطنطا للدراسات العليا المكتبة العلمية لفضيلة الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي، وكيل كلية الشريعة والقانون الأسبق حيث أشاد فضيلته بالمكتبة والتراث العلمي الموجود بداخلها، مؤكدًا على أنها تمثل زادًا لكل طلاب العلم الباحثين عن المعرفة في العلوم الشرعية.

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