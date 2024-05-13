بشير العدل: مشروع مستقبل مصر نهضة اقتصادية فى عهد الرئيس السيسي

أكد بشير العدل، الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن مشروع مستقبل مصر، يمثل نهضة اقتصادية كبيرة، فى عهد الرئيس السيسي.

قال «العدل» فى مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يحقق التنمية المستدامة، ويعزز أداء الاقتصاد القومي، ويساهم فى حل الكثير من مشاكله، كالبطالة، وزيادة فاتورة الاستيراد، وأزمة العملة الصعبة.

وأوضح «العدل» أن مشروع مستقبل مصر، يمثل أحد اهتمامات القيادة السياسية، بتحويل مصر من دولة مستهلكة، إلى منتجة، وصولا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من أغلب المحاصيل الاستراتيجية، والسلع الأساسية، وزيادة القدرة التصديرية، والقضاء على أزمة العملة الصعبة.

وأشاد «العدل» بتصريحات الرئيس السيسي، فى افتتاح حصاد المشروع، اليوم، والتى أكد فيها أهمية الارتقاء بأداء المشروع، وزيادة انتاجيته، وذلك بتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية، ورفع كفاءة الانتاج، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي، يمثل نهضة اقتصادية حقيقية، فى عهد الرئيس السيسي، الذى يضع دائما نصب أعينه، الارتقاء بحياة المواطنين، من خلال دولة مستقرة، واقتصاد قوي.

ودعا «العدل» الحكومة لربط المشاريع القومية، بالبحث العلمي، والتكنولوجيا، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية، والمساهمة فى زيادة انتاجية المشاريع، خاصة الزراعية، من خلال التوسع الرأسي.