عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشير العدل: مشروع مستقبل مصر نهضة اقتصادية فى عهد الرئيس السيسي

بشير العدل
بشير العدل

أكد بشير العدل، الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن مشروع مستقبل مصر، يمثل نهضة اقتصادية كبيرة، فى عهد الرئيس السيسي.

قال «العدل» فى مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يحقق التنمية المستدامة، ويعزز أداء الاقتصاد القومي، ويساهم فى حل الكثير من مشاكله، كالبطالة، وزيادة فاتورة الاستيراد، وأزمة العملة الصعبة.

وأوضح «العدل» أن مشروع مستقبل مصر، يمثل أحد اهتمامات القيادة السياسية، بتحويل مصر من دولة مستهلكة، إلى منتجة، وصولا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من أغلب المحاصيل الاستراتيجية، والسلع الأساسية، وزيادة القدرة التصديرية، والقضاء على أزمة العملة الصعبة.

وأشاد «العدل» بتصريحات الرئيس السيسي، فى افتتاح حصاد المشروع، اليوم، والتى أكد فيها أهمية الارتقاء بأداء المشروع، وزيادة انتاجيته، وذلك بتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية، ورفع كفاءة الانتاج، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي، يمثل نهضة اقتصادية حقيقية، فى عهد الرئيس السيسي، الذى يضع دائما نصب أعينه، الارتقاء بحياة المواطنين، من خلال دولة مستقرة، واقتصاد قوي.

ودعا «العدل» الحكومة لربط المشاريع القومية، بالبحث العلمي، والتكنولوجيا، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية، والمساهمة فى زيادة انتاجية المشاريع، خاصة الزراعية، من خلال التوسع الرأسي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. رفع اسم نسرين طافش من قوائم المنع من السفر

"قبائل سيناء": الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب.. ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

زلزال بقوة 4.9 ريختر فى إثيوبيا.. خبير يكشف تأثيره على سد النهضة

رد حازم من حسام حسن على أزمة لاعبي الأهلي مع المنتخب

انفراد| شاهد بقضية جواهرجي بولاق: كنت شاكك في المتهم .. و«الخناجري» عشرة سنين

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

ترشيحاتنا

سرايا القدس تعلن استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين وقنص جنديين في جباليا |تفاصيل

برلماني: مشروع "مستقبل مصر" أمن قومى وتصحيح أخطاء الحقب السابقة

فولكس فاجن تيجوان 2025 تظهر لأول مرة

مطلعوش دكاترة.. حكاية عيادة تجميل شهيرة أغلقتها وزارة الصحة في مدينة نصر

بسعر لن تتخيله.. أفضل موبايل Honor للشباب بتصميم أنيق

بكري: اتحاد القبائل العربية لا يمكن أن يكون بغرض الفرقة.. والعرجاني رجل وطني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة روبي في أحدث ظهور يثير ضجة| رقم صادم

بعد إعلان إصابته بالسرطان .. أول ظهور للفنان محمد عبده في منزله

كاجوال لافت .. سهر الصايغ تستعرض رشاقتها

فستان قصير .. دينا الراقصة تثير الجدل بفيديو جديد

فيديو

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-