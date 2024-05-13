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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشروع "مستقبل مصر" أمن قومى وتصحيح أخطاء الحقب السابقة

النائب الدكتور عصام
النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عضو مجلس الشيوخ،  على الأهمية التاريخية لبدء المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وموسم الحصاد 2024 في مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة.

ووجه النائب عصام خليل ، تحية إجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده العظيمة لتصحيح كافة أخطاء الحقب السابقة؛ وهو مؤشر إيجابيًا بأن يد قائد مصر سوف تطول كافة الملفات وتحدث تغيراً جذرياً في كل الملفات لصالح المواطن المصرى.


ووصف رئيس حزب المصريين الأحرار ، أن هذا اليوم تاريخي لكون هذا المشروع يمثل "أحد الأعمدة الرئيسية لحرب الوجود للدولة المصرية"، مشيراً إلى أن "الحرب القادمة هي حرب غذاء ومياه".

وأوضح «خليل» في بيان صادر عن الحزب،  أن مشروع "مستقبل مصر" يجسد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر جديدة؛ معتبراً أنّ أضاف الرئيس نحو 4 ملايين فدان إضافية من بينها 2 مليون فدان للدلتا جديدة، هو مشروع قومي متكامل الجوانب زراعية وصناعية استثمارية مبنية علي دراسات جدوى دقيقة للغاية".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أعلن عن إنشاء مصانع لأدوات الري الزراعية الحديثة لتواكب  الخطوات الواسعة والمشروعات العظيمة.

ودعا رئيس حزب المصريين الأحرار القطاع الخاص "للاستفادة مما فعلته الحكومة" في هذه المشروعات، مشدداً على ضرورة أن القطاع الخاص الوطنى عليه يضع يده في يد الدولة لأمن قومي متكامل".

واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار  أن الأمن القومي لا يتحقق فقط بالسلاح، بل يتحقق أيضاً بالغذاء والمياه والطرق والأسواق".

وأشار إلى أن الرؤية العامة للرئيس وخطواته لبناء دولة متكاملة قوية وراسخة الأركان تخدم الأجيال المتعاقبة وتحفظ استقرار وأمن مصر القومى .

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