دعوى محكمة العدل الدولية.. أستاذ قانون دولي: مصر لا تترك الفلسطينيين بمفردهم

كشف أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، دلالات اعتزام مصر التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وقال أحمد أبو الوفا في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" محكمة العدل الدولية لم تنظر في أصل الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا حتى الآن".

وأضاف أحمد أبو الوفا:" مصر ستصبح طرف في الدعوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا".

وتابع احمد أبو الوفا:" دخول مصر دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية رسالة قوية بأن مصر داعمة للقضية الفلسطينية وأنها لا تترك الفلسطينيين بمفردهم ".

وأكمل احمد أبو الوفا:" مصر تؤكد دائما أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة مخالف للقانون الدولي وأن إسرائيل مستمرة في حرب الإبادة الجماعية"، مضيفا" مصر هي أكبر دولة عربية وتدعم شعب فلسطين الأعزل ".