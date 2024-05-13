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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب الجيش تأجيل التحقيق في فشل 7 أكتوبر

أسرى الاحتلال الذين
أسرى الاحتلال الذين قبضت عليهم حماس

رحب مكتب مراقب الكيان الإسرائيلي، الذي يحقق في الفشل الاستخباراتي قبل الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، بقرار المحكمة العليا رفض طلب تقدمت به قوات الدفاع الإسرائيلية لتأجيل التحقيق، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وقال المكتب إنه يتوقع "من جميع الجهات الخاضعة للرقابة أن تأمر موظفيها بالامتثال للواجب المفروض عليهم.. والتعاون الكامل".

وذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي يوم الأحد أنه يتحمل "مسؤولية فشل الجيش الإسرائيلي في الدفاع عن مدنيينا في 7 أكتوبر".

ويُنظر إلى هجوم 7 أكتوبر على أنه فشل استخباراتي على نطاق واسع. وأصبح اللواء أهارون هاليفا، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، أول شخصية عسكرية كبيرة تستقيل بسبب ذلك الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  إنه يجب إجراء تحقيق بعد الحرب وليس أثناء الحرب.

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن  في شهر نوفمبر، رفض نتنياهو الإجابة عما إذا كان سيتحمل مسؤولية الفشل.

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