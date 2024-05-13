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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطول 4 كيلو متر.. محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف بكورنيش بلطيم |صور

رصف الطرق
رصف الطرق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بكورنيش مدينة مصيف بلطيم، بطول 4 كيلو متر، بدايةً من شاطئ الفنار حتى شاطئ الأمل، وذلك فى إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة المرور، وتطوير الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2024-2023.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أعمال الرصف تشمل رفع طبقة الأسفلت المتهالكة، ووضع طبقة سن أساس، ثم طبقة أسفلت، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وإعداد التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة.

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