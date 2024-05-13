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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متظاهرون يضرمون النار قبالة مقر إقامة نتنياهو بالقدس المحتلة

مظاهرات تل أبيب
مظاهرات تل أبيب

أضرم متظاهرون مؤيدون لعائلات الأسرى النار قبالة مقر إقامة  رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  بالقدس الغربية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
 

و أرجع المتظاهرون الخسائر الإسرائيلية إلى سياسات الحكومة.
ورفع المتظاهرون لافتات تتهم  نتنياهو والوزراء بأن "أيديهم ملطخة بالدماء" وطالبوهم بالاستقالة.

 

وسبق في حفل أقيم في أشدود، واجه وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير انتقادات شديدة، حيث أدانه المتظاهرون ووصفوه بأنه “مجرم” و”متهرب من التجنيد”.

 

رداً على ذلك، اشتبك أنصار بن جفير مع المتظاهرين، مما أدى إلى مواجهات ساخنة.

 

وقد خلفت الحرب المدمرة خسائر فادحة، إذ تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 35 ألف قتيل.

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