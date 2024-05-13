الحكم بإدانة متهمين بحرينيين وعشرين أسيويًا في جريمة اتجار بالمخدرات والعملات الرقمية

أصدرت السلطات البحرينية حكما بإدانة متهمين بحرينيين وعشرين متهمًا آسيويًا بالسجن لمدة 5 سنوات، نظير اتجارهم في مواد غير مشروعة، وفق ما ذكرت النيابة العامة البحرينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى الحكم بتغريم المتهمين بغرامة قدرها 100,000 دينار لكل متهم، وبمصادرة مبلغ وقدره 111,792,228 دينار.

كما جرى الحكم بإبعاد المتهمين الأجانب نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتمثلت جريمتهم في تلقيهم أموال متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة وتدويرها عبر حساباتهم البنكية، ومن ثَمَّ استبدالها بعملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها.