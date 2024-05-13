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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الإسباني مونزو مديرا فنيا لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، تعيين الإسباني "فرناندو مونزو" مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للرجال ليقود الفراعنة في أولمبياد باريس 2024 المقرر لها الصيف المقبل.

وانهي اتحاد الطائرة اتفاقه مع مونزو ليقود منتخب مصر حيث يمتد العقد 3 أشهر وينتهي في الأول من سبتمبر المقبل 2024 ويقود خلالها مونزو الفراعنة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي بالإضافة لدورة الألعاب الأولمبية.

وسيعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر جلسة في الساعات المقبلة مع مونزو لبحث خطة إعداد المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كان مونزو قد قاد النادي الأهلي مؤخرا لتحقيق رباعية الدوري وكأس مصر وكأس السوبر المحلي و بطولة إفريقيا والتأهل لمونديال الأندية.

من جانبه  أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة لطائرة أن قرار تعيين 
الإسباني “فرناندو مونزو” لقيادة المنتخب المصرى خلال المرحلة المقبلة جاء نظراً للخبرات الكبيرة التى يتمتع بها المدرب الاسباني بالاضافة لأنه يعرف الكثير عن امكانيات اللاعبين المصريين  نظراً لتواجده مؤخراً بمصر وقيادته للاهلي وتحقيق نتائج مميزة مع الفريق الأحمر مما يجعلنا على ثقة كبيرة في قدراته لتحقيق هدف الإدارة خلال المرحلة المقبلة.

و ضمن منتخب مصر للكرة الطائرة تأهله لأولمبياد باريس وفقا للكوته القارية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة قد نجح الصيف الماضي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا التي استضافتها مصر .

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