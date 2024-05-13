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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة الشيوخ توصي بضرورة إنشاء مركز إقليمي متخصص للأسنان بقنا

لجنة الصحة والسكان
لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اليوم  اجتماعا برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة ، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد، بشأن"إنشاء مركز أبحاث اقليمى لطب الأسنان بمستشفى قنا العام"، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية وبحضور ممثلي الحكومة .

وقال  النائب أحمد عبدالماجد مقدم الاقتراح برغبة أن محافظة قنا تفتقر لمركز تخصصى لخدمات طب الاسنان والذى من شأنه يقدم خدمة مميزة ذات جودة عالية يساهم في رفع ثقافة المجتمع بالاهتمام بالأسنان ، وقد سبق وان وافقت إدارة مستشفى قنا العام بإنشاء مركز تخصصى لطب الاسنان بمبنى الحروق القديم عيادات الاسنان بالمستشفى على مساحة 400 متر مقسمة الى ثلاث طوابق وقامت مديرية الصحة بقنا بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية لطب الاسنان بوزارة الصحة بالموافقة على تخصيص مبنى الحروق بمستشفى قنا العام لمركز متكامل لخدمة طب الاسنان مع الإشارة بان المبنى يحتاج الى ترميم وتأسيس بنية تحتية لوحدات الاسنان ، وقد سبق وان اجتمع رئيس الإدارة المركزية لطب الاسنان بوزارة الصحة مع الوزير ومحافظ قنا بتاريخ 16/10/2022 وقام بمعاينة المبنى المقترح ولم يتم الرد حتى الان.

وطالب عبد الماجد ، بضرورة تخصيص مبنى الحروق عيادات الاسنان لصالح إنشاء مركز إقليمى لطب الاسنان لخدمة المرضى بقطاع جنوب الصعيد يضم حجرة عمليات كبرى لجراحات الوجه والفكين، جراحات تقويمية، تدخلات الأطفال وذوى الهمم.


أوضح الدكتور محمد يحيى بدران مدير مديرية الشئون الصحية بقنا أن لديهم خطة مستقبلية لإنشاء قسم لجراحة الوجه والفكين في مستشفى الرمد بقنا، حيث أن هذين التخصصين يرتبطان ارتباطاً وثيقاً لوجود علاقة طبية بينهم،أما بالنسبة لإنشاء مركز تخصصى للأسنان في مستشفى قنا العام يتطلب هذا دراسة متكاملة من حيث توافر القوى البشرية والتجهيزات والتكلفة الفعليه له.

وأوضح الدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى أن هناك توجه من الوزارة بإنشاء مركز متخصص في جراحات الأسنان بكل محافظة، وسيكون من أولويات تخصيص مركز متخصص للأسنان في مستشفى قنا العام، ولكنه لم يرتقى لمركز بحثى إلا بعد توافر الاشترطات اللازمة لذلك. وأوكد أن الوزارة تدعم طلب السيد النائب وسوف نوافى سيادتكم بما تم من إجراءات وموافقات من قبل الإدارة المحلية في هذا الخصوص.


ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة مرعى قائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان أنه تم عرض الموضوع وجارى دراسته من قبل الإدارة الهندسية لتحديد مدى صلاحية المكان وكل يحتاجه المكان من رفع كفاءة وأعداد القوى البشرية والتخصصات اللازمة لتشغيل المكان وعمل خطة للتشغيل.


وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ  على ضرورة وجود مركز متخصص لجراحات الأسنان في كل محافظة بالجمهورية لخدمة المواطنين.

وأعرب  أعضاء اللجنة عن استيائهم لعدم توافر أية بيانات كاملة من قبل الإدارة المركزية لطب الأسنان بقنا من حيث أعداد أطباء الأسنان وتخصصاتهم وعدد الحاصلين منهم على درجات الماجستير وعدد الترددات في عيادات الأسنان بمستشفى قنا العام، مما أدى لعدم الخروج بمعلومات أو حلول أو أى إضافة للجنة تخص هذا الموضوع، وطالبوا بضرورة عمل جدول زمنى برؤية الوزارة بعد عمل معاينة للمكان من قبل الإدارة الهندسية، وسرعة إبداء الرأى حول صلاحية المبنى.


وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي بالسير في إجراءات تخصيص مبنى الحروق بقنا لصالح إنشاء مركز متخصص للأسنان، وأوصت اللجنة أن تقوم وزارة الصحة والسكان بمخاطبتها بنتيجة المعاينة ، مع عقد اجتماع اّخر لمتابعة ما تم في هذا الشأن.

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