الخارجية الأمريكية: واشنطن تنظر في مزاعم بانتهاكات إسرائيلية بحق محتجزين فلسطينيين

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية ان واشنطن تنظر في مزاعم بانتهاكات إسرائيلية بحق محتجزين فلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأصدرت محاكم الاحتلال أكثر من 5900 أمر اعتقال إداري بعد السابع من أكتوبر، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء، فيما تنوعت ظروف اعتقال المواطنين بين من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

سلّم رئيس حركة المقاومة "حماس"، رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، ملفا خاصا يتضمن ما يقوم به الاحتلال من "تعذيب للمعتقلين الفلسطينيين في سجونه يتضمن العديد من المعلومات والقرارات الموثقة بهذا الخصوص ونتائجها على المعتقلين وحالات الوفاة داخل السجون".

وقالت "حماس"، إن "هنية بحث مع قالن، خلال اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة، التطورات بعد الموافقة على مقترح الوسطاء، وما تلا ذلك من إجهاض لجهود الوسطاء بالتوصل لاتفاق، وما أعقبه من اجتياح الاحتلال لمدينة رفح وعدد من المدن الفلسطينية الأخرى في القطاع".