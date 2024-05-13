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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة دونجا وإمكانية لحاقه بإياب نهائي الكونفدرالية

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب استبدال نبيل عماد دونجا في الدقائق الأخيرة من اللقاء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"طبيب الزمالك تم استبدال نبيل عماد دونجا في الدقائق الأخيرة من اللقاء حتى لا يتعرض للإصابة، وسيكون جاهزاً للقاء العودة أمام نهضة بركان".

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض لحالة إجهاد عضلي في نهاية مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية التي أقيمت بالأمس على الملعب البلدي ببركان.


وأكد محمد أسامة أنه تم استبدال دونجا في الدقائق الأخيرة من اللقاء حتى لا يتعرض للإصابة، وسيكون اللاعب جاهزاً للقاء العودة أمام نهضة بركان المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

 

 

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

 

 

 

 

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