بعد أنباء التخلي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أستون فيلا

كشف اللاعب أحمد شوبير، عن قيادة محمد صلاح هجوم ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد شوبير "محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي".

بعد مشوار من التتويج خطاه اللاعب المصري محمد صلاح لصالح نادي ليفربول الإنجليزي مشاركًا في أكثر من 333 مباراة بقميص ليفربول سجل خلالها ما يزيد عن 205 أهداف و89 تمريرة حاسمة، أثارت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية حول مدى بقاء (صلاح) في ليفربول خاصة بعد المشادة الكلامية التي نقلتها الكاميرات بينه وبين مدرب الفريق الفني يورجن كلوب أثناء مباراة الفريق مع نظيره نادي وست هام.

بديل برازيلي

فانتشرت العديد من الأقاويل حول احتمالية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن نادي ليفربول للذهاب إلى نادي اتحاد جدة السعودي، كما تداول على الصعيد الآخر أخبارًا حول بقاء الفارس الأحمر داخل ليفربول حتى انتهاء عقده في الموسم المقبل 2025.

ولم يتحدث صلاح عن هذا الأمر نهائيًا للوسط الإعلامي أو الصحفي سواء في مصر أو خارجها ليحسم هذا الجدل ببقائه في ليفربول أو الذهاب لشباك نادي آخر.

واليوم الثلاثاء، كشفت صحيفة بريطانية أن ليفربول حدد خليفة محمد صلاح في الملعب. وقالت "ديلي اكسبريس" البريطانية أنه وقع الاختيار على مهاجم نادي برشلونة الحالي (رافينيا دياز) ليكون بديلًا للنجم المصري محمد صلاح بعد انتهاء عقده مع الريدز الموسم المقبل 2025.