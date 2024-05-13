مجدي عبد الغني يثير الجدل بسؤال عن استدعاء مصطفى شوبير للمنتخب.. تفاصيل

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني، سؤالا مثيرا للجدل، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حول استدعاء مصطفى شوبير لمعسكر منتخب مصر المقبل.

وكتب مجدي عبد الغني: "شاركنا رأيك.. مع أم ضد استدعاء مصطفى شوبير لمعسكر منتخب مصر القادم؟".

وكان طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق المقاولون العرب قد تحدث عن الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوى حارس الاهلي أخرته كثيرا.

وأوضح طارق سليمان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 أن مصطفى شوبير ظهر فى مواجهات الأهلي الماضية بشكل جيد، وقدم مستوى متميزا فى مواجهات دوري أبطال أفريقيا، لذلك يستحق التواجد فى التشكيل الأساسى فى مواجهتى الترجى التونسى ".

وأشار طارق سليمان " الجهاز الفنى بقيادة كولر يعتمد على مصطفى شوبير بعد الاستعانة به فى توقيت صعب للغاية، وقدم مستويات عالية لذلك تم الاعتماد عليه وسوف يكون هناك منافسة قوية على مركز حراسة المرمى ".

وتابع طارق سليمان " محمد الشناوى يتدرب منذ 10 أيام بقوة مع الفريق وسوف يتواجد على دكة البدلاء فى نهائى دورى أبطال أفريقيا وهذا دعم قوى لزميلة مصطفى شوبير ".

وطالب طارق سليمان لاعبي فريق المقاولون العرب باللعب فى المواجهات المقبلة برجولة وقوة لحصد أكبر عدد من النقاط والابتعاد عن الأندية المعرضة للهبوط.