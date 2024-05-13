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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو «منظمة التحرير»: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا خطوة مهمة

محكمة العدل
محكمة العدل

أكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصويتها الكاسح لصالح عضوية فلسطين يعد استفتاء دولي في مواجهة الموقف الأمريكي والإسرائيلي المعزول قياسًا بالموقف الدولي الداعم لفلسطين، موضحًا أن هذا القرار أضاف مزايد مهمة لدولة فلسطين للتمتع بها في الأمم المتحدة، باستثناء حق التصويت.

أشار «مجدلاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن تصويت الجمعية العامة للأـمم المتحدة لصالح إقامة دولة فلسطين هي خطوة تراكمية للأمام باتجاه حصول الشعب الفلسطيني على حقه الطبيعي أن يكون لديه دولة كباقي الدول الأخر، مشددًا على أن دولة فلسطين تلبي كل متطلبات البند الرابع من ميثاق الأمم المتحدة، موضحًا أن هذا التصويت بمثابة توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن لإعادة التصويت مجددًا على عضوية فلسطين.

أوضح أن قرار مصر أمس بالانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا في الدعوة التي تم رفعها بمحكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة خطوة مهمة، مضيفًا: «نأمل أن تكون هذه الخطوة نقطة ارتكاز في اجتماع القمة العربية المقبلة والذي سيعقد يوم 16 مايو لانضمام عدد من البلدان العربية إلى جانب مصر في دعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل».

أضاف أن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمر من شأنه أن يعزز من جدية ومكانة هذا المسار القانوني.
 

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