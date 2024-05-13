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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة أستون فيلا

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أستون فيلا، مساء اليوم الاثنين على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليج.


ودفع كلوب بالثلاثي كودي جاكبو ولويس دياز ومحمد صلاح، في هجوم ليفربول.

وعلى الجهة الأخرى، يقود هجوم فريق المدرب أوناي إيمري، الدولي الإنجليزي أولي واتكينز.


وجاء تشكيلا الفريقين كالتالي:

أستون فيلا: مارتينيز - كونسا - كارلو - توريس - دين - بايلي - تيليمانس - لويز - ماكجين - ديابي - واتكينز.

ليفربول: أليسون - جوميز - فان دايك - كوانسا - أرنولد - إيندو - ماك أليستر - إيليوت - دياز - جاكبو - صلاح.
 

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