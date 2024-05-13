الإعلامي عمرو شهاب: الدعم المصري للقضية الفلسطينية لا يتوقف

أكد الإعلامي عمرو شهاب، أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية لا يتوقف، وهو نابع من رؤية وطنية وإرادة سياسية، وموقفا ثابتا لا يتغير أو يتزحزح في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف شهاب، عبر قناة "إكسترا نيوز": "وظهر هذا الدعم جليا في تعامل مصر مع تداعيات حرب الاحتلال الشنعاء على قطاع غزة".

وتابع: "مصر وقفت بكل قوتها عقب شن الاحتلال حربه على غزة في 7 أكتوبر الماضي لوقف العدوان والدفع نحو حل سياسي يحقق السلام في المنطقة ولم تتراجع في التحذير من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الأخير في رفح الفلسطينية والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

وواصل: "مصر حملت الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع في ظل متابعة مباشرة وعن كثب من الرئيس السيسي مع خلية الأزمة المعنية لتطورات الأوضاع لحظة بلحظة وسط توجيهه بتكثيف الإجراءات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد".