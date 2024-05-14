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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين يعلن إنشاء مصنع جديد للسيراميك.. وأحمد موسى يكشف بشائر مشروع مستقبل مصر.. حقيقة الأزمة الصحية للزعيم عادل إمام| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

بـ50 مليون دولار| أحمد موسى: محمد أبو العينين يعلن إنشاء مصنع سيراميك جديد
رصد الإعلامي أحمد موسى، تصريحات النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التي أدلى بها عبر منصة «بلومبرج الشرق»، وذلك حول استثمار مجموعة كليوباترا القابضة في مصنع جديد للسيراميك سيتم بدء تشغيله الشهر المقبل.


يحقق الاكتفاء الذاتي من السكر.. أحمد موسى يكشف بشائر مشروع مستقبل مصر
أثنى الإعلامي أحمد موسى، على إنشاء الدولة المصرية مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية بمحور الضبعة على طريق مطروح، والذي تم افتتاح موسم الحصاد الخاص به بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة.

 

وزير الزراعة: الدولة صرفت مليارات الجنيهات لدعم منظومة الأمن الغذائي
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية طبقت منظومة الأمن الغذائي واستصلحت الصحراء لتأمين غذاء المصريين الآن وفي المستقبل.

 

أتواصل معه بشكل دائم.. أشرف زكي يكشف حقيقة الأزمة الصحية للزعيم عادل إمام
كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني أي أزمة صحية من أي نوع كما يردد البعض.


وزيرة خارجية سلوفينيا: أشكر مصر على دورها في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة
قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّ لديها اتصالات منتظمة مع نظيرها المصري سامح شكري، إذ زار سلوفينيا، مشددةً على أهمية وجود حوار مفتوح وتبادل لوجهات النظر وتحليل الوضع معا.


تنمية شاملة غير مسبوقة.. الزراعة: 1.1 مليون فدان مساحة مشروع مستقبل مصر
علق محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من المنطقة الصناعية لمشروع  مستقبل مصر للتنمية المستدامة.


جت لي جلطة.. لطفي لبيب يكشف حقيقة إصابته بشلل نصفي| فيديو
كشف الفنان لطفي لبيب، حقيقة إصابته بشلل نصفي، مؤكدا أنه يتمتع بحالة صحية جيدة.

وقال الفنان لطفي لبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "نهال طايل"، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "في 2017 جات لي جلطة في المخ أثرت على إيدي ورجلي الشمال ومن ساعتها وأنا زي ما أنا".

 

نقيب الزراعيين: المساحات المزروعة بمشروع مستقبل مصر تحقق عوائد مربحة
أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مستقبل مصر يساهم بقوة في التنمية بمصر الشاملة ويُسعد المصريين لأهميته المستقبلية.

 

"شعب لا يُهزم".. لميس الحديدي تعلق على صورة لنازحين فلسطينيين
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن القصف والنزوح مستمران في غزة والقطاع الصحي على شفا الانهيار ومع اقتراب نفاد الوقود من القطاع.


الحوثيون: طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارات على مطار الحديدة
أعلنت الحوثيون، أن طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارات على مطار الحديدة الدولي جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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