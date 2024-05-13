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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم فعالية "المحاكاة" بعنوان “ERP Software simulation”

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس محاكاة مع شركة Ultimate Academy  يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024 في إطار تطوير مهارات الشباب و تجهيزهم لسوق العمل في عدة صناعات ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بالجامعة ، استهدفت فعاليات اليوم و بشكل رئيسي طلاب كلية التجارة .

تأتي هذه المحاكاة بهدف تطوير مهارات الشباب و العمل علي جاهزيتهم لسوق العمل من خلال توجيههم و اعطائهم إرشادات مهنية حول اهمية ال ERP System تساعدهم علي حسن الأداء و الإنتاجية من خلال تبسيط عمليات الأساسية وإتمامها لمساعدة كل فرد في المؤسسة على إنجاز المزيد بموارد أقل .

ويعمل مركز التوظيف من خلال جانب التعلم عبر التجربة على تطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال أنشطة مختلفة على رأسها المحاكاة التي يمثلها كوادر في الصناعة و التي تمكنهم من اكتساب رؤى حول مجالات عمل ووظائف متنوعة .

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