صحة الشيوخ توصي بإنهاء أعمال التطوير بمستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة ، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح الشيمى، بشأن: "تطوير مستشفى دار إسماعيل للولادة بمنطقة اللبان بغرب الإسكندرية"، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية، بحضور ممثلي الحكومة .

أوضح النائب سامح الشيمى مقدم الاقتراح برغبة، أن مستشفى دار اسماعيل للولادة تعتبر من أقدم المستشفيات، وتخدم غرب الإسكندرية لموقعها في منطقة اللبان وقربها من مينا البصل وكرموز والجمرك والمنشية، أنشأت عام ١٩٠٥ وتم تشغيلها عام ۱۹۱۲ وتبلغ مساحتها ٤ ألاف متر تقريباً وهى مستشفى متخصصة في أمراض النساء والولادة والأطفال حديثة الولادة.



كما أكد النائب سامح الشيمي أن هذا الصرح الطبي يعتبر من أقدم المستشفيات كما أنها تخدم منطقة غرب الإسكندرية اللبان وكرموز والمنشية والجمرك حتى العامرية وبرج العرب بل تخدم من خارج الإسكندرية من المحافظات القريبة البحيرة ومطروح، بينما القوى الاستيعابية لهذه المستشفى من حضانات أطفال وأجهزة تنفس للأطفال وحديثي الولادة لا تتوفر بشكل كافى لسد العجز حتى يتوفر الرعاية الصحية اللازمة للأمهات والأطفال كما أنه في حاله توفر الأجهزة الازمة سوف يخفف الضغط على مستشفى الأطفال الجامعي (الشاطبي).

وطالب النائب سامح الشيمي بتطوير مستشفى دار إسماعيل للولادة وتزويدها بالأجهزة المناسبة.

وقالت الدكتورة غادة ندا مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أنه تم إدراج مشروع تطوير مستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية بالخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات العلاجية بالوزارة للعام المالى 2023/2024 بمبلغ 3 مليون جنية، وتم مخاطبة الإدارة العامة للمستشفيات بالوزارة متضمناً البرنامج الوظيفى وخطة التطوير، وتم مخاطبة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتم موافاة المديرية بملائمة التوجيه نحو البدء في تنفيذ أعمال التطوير (المبنى الأثرى – المبنى الثانى) منفصلين، وتم ترشيح لجنة من الاستشاريين من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمعاينة المبنى الاثري بالمستشفى وتحديد مدى صلاحيته.

أكد الدكتورمحمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى أنه سيتم اصدار أمر اسناد من السيد مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية قبل 30/6/2024 تمهيداً لإسناد التطوير للشركة المنفذة.

وعلى هامش الاجتماع نوه أعضاء لجنة الصحة والسكان بضرورة مراجعة لائحة تسعير الخدمات الصحية، واقترحوا عمل خطة استرشادية صحية لتفنين صرف الأدوية من منافد الصحة بالجرعات المناسبة بما يضمن عدم إهدارها وارضاء متلقى الخدمة الصحية.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة انهاء إجراءات امر الاسناد للبدء في اعمال التطوير مستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية وتزويدها بالأجهزة اللازمة في موعد أقصاه 30/6/2024 مع المتابعة مع مقدم الاقتراح برغبة بسير إجراءات امر الاسناد للبدء في التنفيذ.