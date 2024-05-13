المبعوث الأمريكي للسودان يزور مصر والسعودية لبحث جهود إنهاء الحرب

يقوم المبعوث الخاص للسودان توم بيرييلو بجولة دبلوماسية إلى عدة دول لبحث مستجدات الوضع في السودان، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها.

ويتوجه المبعوث إلى أوغندا وكينيا ومصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ورسم خريطة طريق نحو الانتقال إلى حكومة ديمقراطية.

ويجتمع المبعوث الخاص مع الحكومات الشريكة لتنسيق الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات، وممارسة الضغط اللازم لحماية المدنيين ووقف القتال، كما سيجتمع أيضًا مع مجموعة واسعة من الأطياف السودانية.

