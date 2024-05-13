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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسي: العملية العسكرية الإسرائيلية حققت فشلا ذريعا.. فيديو

العملية العسكرية
العملية العسكرية الإسرائيلية

قال أحمد زكارنة باحث سياسي، إنّ عودة العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى قطاع غزة يدلل على أن العملية العسكرية تفشل فشلا ذريعا، مشددًا على أن دخول الاحتلال معبر رفح فتح عليه الجبهات الاخرى في الشمال والوسط، وبدأت الخلايا النائمة من المقاومة في التحرك.

 

وأضاف "زكارنة"، في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان العنوان الكبير أن دخول رفح سينهي الكتائب المتبقية من حركات المقاومة في قطاع غزة، إلا أن نتنياهو كان يريد المعبر ولا يريد رفح الفلسطينية".

 

وتابع، أنّ نتنياهو كان يريد المعبر لـ3 أسباب، أولا، الضغط على حركات المقاومة، ثانيا، استخدامه كورقة مساومة مع الجانب المصري، ثالثا، كي يتحكم في المعابر المفتوحة على قطاع غزة، كي يبقى لديه إمكانية أن يفتح أي معبر للمساعدات أو للعامل السياسي وهو مشروع التهجير الذي يريد تنفيذه على أرض الواقع. 
 

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