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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| فيفو تطلق رسميًا العملاق vivo X100 Ultra.. وأفضل موبايل أوبو بكاميرا وبطارية جبارة لمحدودي الدخل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

زلزال في سوق الهواتف الذكية.. فيفو تطلق رسميًا العملاق vivo X100 Ultra 

 

أطلقت شركة فيفو الصينية رسميًا العملاق vivo X100 Ultra بكاميرا فائقة بدقة 200 ميجابكسل، وأفضل معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.  

 

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف شاومي القابل للطي Mix Flip 

 

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف جديد قابل للطي، مع عدد من المميزات الكبيرة، أبرزها معالج قوي يقدم أداء سلسا وسريعا.


هيمنعك من الـ«سكرين شوت».. واتساب يطلق ميزة جبارة للخصوصية| تفاصيل 

 

كشفت تقارير أن تطبيق “WhatsApp” واتساب، يعمل على تطوير ميزة؛ لمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة أو “سكرين شوت” لصور الملف الشخصي.


فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا وبطارية جبارة لمحدودي الدخل 

 

يتميز هاتف Oppo A58 من شركة أوبو الصينية بأنه ذات سعر مناسب جدًا للشباب ومحدودي الدخل، مع عدد من القدرات الكبيرة أبرزها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير.  


بسعر لن تتخيله.. أفضل موبايل Honor للشباب بتصميم أنيق 

 

يوفر هاتف Honor X7a عددا من الميزات الفائقة حيث يتميز ببطارية جبارة وكاميرا فائقة الدقة إلى جانب تصميم أنيق للشباب وسعر مناسب للغاية.  

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