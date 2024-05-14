أخبار التكنولوجيا| فيفو تطلق رسميًا العملاق vivo X100 Ultra.. وأفضل موبايل أوبو بكاميرا وبطارية جبارة لمحدودي الدخل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة فيفو الصينية رسميًا العملاق vivo X100 Ultra بكاميرا فائقة بدقة 200 ميجابكسل، وأفضل معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف جديد قابل للطي، مع عدد من المميزات الكبيرة، أبرزها معالج قوي يقدم أداء سلسا وسريعا.

كشفت تقارير أن تطبيق “WhatsApp” واتساب، يعمل على تطوير ميزة؛ لمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة أو “سكرين شوت” لصور الملف الشخصي.

يتميز هاتف Oppo A58 من شركة أوبو الصينية بأنه ذات سعر مناسب جدًا للشباب ومحدودي الدخل، مع عدد من القدرات الكبيرة أبرزها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير.

يوفر هاتف Honor X7a عددا من الميزات الفائقة حيث يتميز ببطارية جبارة وكاميرا فائقة الدقة إلى جانب تصميم أنيق للشباب وسعر مناسب للغاية.