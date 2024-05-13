الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة أستون فيلا وليفربول بتقدم الريدز بنتيجة 2-1، على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليج.

وسجل هدفي ليفربول إيميليانو مارتينيز حارس استون فيلا في مرماه في الدقيقة الثانية، وكودي جاكبو في الدقيقة 23، وسجل هدف أستون فيلا يوري تيليمانس في الدقيقة 12.

وكشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أستون فيلا، مساء اليوم الاثنين على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليج.

ودفع كلوب بالثلاثي كودي جاكبو ولويس دياز ومحمد صلاح، في هجوم ليفربول.

وعلى الجهة الأخرى، يقود هجوم فريق المدرب أوناي إيمري، الدولي الإنجليزي أولي واتكينز.

وجاء تشكيلا الفريقين كالتالي:

أستون فيلا: مارتينيز - كونسا - كارلو - توريس - دين - بايلي - تيليمانس - لويز - ماكجين - ديابي - واتكينز.

ليفربول: أليسون - جوميز - فان دايك - كوانسا - أرنولد - إيندو - ماك أليستر - إيليوت - دياز - جاكبو - صلاح.

