عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

سيارة الإغاثة المرورية
سيارة الإغاثة المرورية

نشرت الإدارة العامة للمرور، سيارات الإغاثة على الطرق الرئيسية، لا سيما الطرق الصحراوية؛ للتدخل حال تعطل أي مركبة أو وقوع حوادث، إضافة لنشر عدد من الأوناش.

أوضحت الإدارة دور سيارة الإغاثة، والذي يتلخص في التدخل في حالات الأعطال البسيطة للمركبات، كأعطال الكاوتش وغيرها، ومساعدة قائد السيارة في حلها، وفي حالة الأعطال التي يصعب إصلاحها بنفس مكان عطل المركبة؛ يتم تأمين المركبة حتي وصول ونش تابع لمالكها لسحبها من الطريق، أو الدفع بأحد أوناش الإدارة لنقلها إلي أقرب مكان للصيانة.

أشارت إلى أنه يمكن لقائد المركبة الاتصال على 01221110000 حال تعرضه لأي مكروه، لافتة إلى أن الطرق الصحراوية مراقبة بالرادارات؛ لرصد السرعات الزائدة وتحرير المخالفات.

أضافت أنه تم نشر خدمات تأمينية وسيارات الإغاثة على الطرق الصحراوية، إضافة لنشر أقوال ثابتة ومتحركة.

وتؤمِّن الإدارة العامة للمرور، الطرق الصحراوية؛ عبر مراقبتها بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال لملاحظة الحالة والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطرق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

زوجة عصام صاصا تخرج عن صمتها: إحنا تعبانين قوي ومش قادرين نرد

شقيقة سيدة التجمع ضحية سائق أوبر تكشف ماذا حدث لأختها

مجدي عبد الغني يثير الجدل بسؤال عن استدعاء مصطفى شوبير للمنتخب.. تفاصيل

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

هل تأخير صلاة الفجر في ذي القعدة يضيق الرزق؟.. احذره لـ27 عقوبة

موضوعات متعلقة

انفراد|قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف مسيرة حياته: اتجوزت 4 مرات

انفراد.. مفاجأة لأول مرة بقضية جواهرجي بولاق يكشفها نجل الضحية عن المتهم

انفراد.. عامل محل جواهرجي بولاق يكشف الدقائق الأخيرة قبل الحادث

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف سبب اختيار ضحيته: صيدة سهلة ولوحده

انفراد.. نص محضر معاينة مسرح جريمة جواهرجي بولاق وخطة ضبط المتهم

انفراد.. نص تقرير الطب الشرعي لـ جواهرجي بولاق: قطع بالقلب و8 جروح

انفراد.. نص شهادة ابن جواهرجي أبو العلا: روحت لقيته خلصان والمحل مسروق

انفراد| شاهد بقضية جواهرجي بولاق: كنت شاكك في المتهم .. و«الخناجري» عشرة سنين

ترشيحاتنا

من نوع الأرفد.. المقاومة العراقية تضرب إسرائيل بهذه الطائرة لأول مرة

عبادة تورطك مع الله إلى يوم القيامة ويفعلها كثيرون عند الكرب.. فاحذرها

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

الأرصاد: رياح محملة بالأتربة تغطي هذه المحافظات.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

كوريا تهرب إلى المدن العائمة.. اعرف السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أوعي تخليه يعطلك".. نصائح للتغلب على الخجل الزائد

4 وصفات طبيعية لعمل غسول للجسم بمكونات آمنة

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

5 نصائح لإضفاء لمسة شخصية أكثر على ديكور منزلك

فيديو

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-