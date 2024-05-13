تامر أمين منتقدا تصريحات حسام حسن: عندنا أهم ماتش في مشوار التصفيات

انتقد الإعلامي تامر أمين، تصريحات الكابتن حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وانتقد فيه لاعيبة مصر لكرة القدم.

وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، "الأسطورة حسام حسن قناص ومهاجم منتخب مصر التاريخي هو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، مقبل على مباراتين واحدة منهم حاسمة ومصيرية في مشوار تأهل مصر إلى كأسالعالم القادم 2026".

وأضاف "إحنا متصدرين وعندنا مباراتين مع بوركينا فاسو وغينيا لو استطعت تجنب الخسارة أنت صعدت إلى نهائي كأس العالم أول المجموعة مباشرة هيصعد، فالمهدد الأساسي لك هو بوركينا فاسو الخسارة مشكلة فالمنتخب مقبل على أهم ماتش في مشوار التصفيات".



وتابع "المشكلة في المؤتمر الصحفي أنا في رأيي أضعف نقد ينفع أقوله أن كل الكلام اللي قاله كان غير موفق فيه تمامًا وأنا كده بحافظ على المحبة والعشرة اللي بينا، فيه فرق بين أني أقول الحقيقة واعرف امتى اقول ايه وازاي، لما فتح النار على كل حاجة وقال الدوري المصري ضعيف وسيئ".

واستطرد "وقال لاعيبة مصر يفتقدون المهارة الأساسية لكرة القدم بعيدًا عن اتفاقي مع جزء من اللي قاله حسام حسن وده أنا ممكن أقولهبسهولة، ولكن أنت قائد هذه المنظومة اللي معاك هؤلاء الجنود وأنت قلت على الجنود اللي معاه أنتوا متعرفوش تحاربوا وهما داخلين هذه الحرب، فمحدش يقول كده لا في التوقيت ده لو شايف لاعيبتك فسيخ تقول عليهم شربات".