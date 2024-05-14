خطة النواب تناقش مشروعات موازنة عدد من الجهات الحكومية اليوم

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي اجتماعاتها لمناقشة مشروع موازنة البرامج والأداء لعدد من الجهات الحكومية.



وتشهد اللجنة نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن العام المالي 2024/2025.

كما تشهد نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.

كما تشهد نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن العام المالي 2024/2025.

كما تشهد نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة - الهيئة العامة لإستاد القاهرة عن العام المالي 2024/2025.