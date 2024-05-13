السد يتأهل لنصف نهائي كأس قطر على حساب الوكرة

نجح السد في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس أمير قطر، وذلك بعد فوزه على الوكرة، بهدف دون رد، اليوم الإثنين، في دور الثمانية.

هدف اللقاء الوحيد، حمل توقيع اللاعب الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 20.

وجاءت المباراة جيدة المستوى، وتبادل خلالها الفريقان، السيطرة على مجريات الأمور مع إهدار العديد من الفرص.

وتألق محمد البكري حارس الوكرة، ومشعل برشم حارس السد، في التصدي للعديد من الفرص على مدار الشوطين.

ونجح السد في هز الشباك خلال الشوط الأول، وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وضرب فريق السد، موعدا ناريا في نصف نهائي كأس أمير قطر، ضد الدحيل الذي تغلب على نظيره العربي بنتيجة 3-2.

