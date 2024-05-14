ماذا قال حسين لبيب للاعبي الزمالك عقب مباراة نهضة بركان؟.. حتحوت يوضح

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن كواليس الحوار الذى حدث بين حسين لبيب، رئيس النادي، والعديد من لاعبي الفريق، خلال تواجدهم في الطائرة أثناء عودتهم من المغرب، بعد الخسارة أمام نهضة بركان المغربي.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، أن حسين لبيب، طالب لاعبي الزمالك نصا، بضروة التركيز، لحسم الفوز في لقاء العودة، والتتويج باللقب.

وأوضح رئيس الزمالك، للاعبين أن مباراة الإياب لا تقبل الأخطاء، والمجلس والجماهير ثقتهم بهم كبيرة، وبالتالى عليهم أن يقاتلوا من أجل تحقيق الإنجاز والفوز باللقب.