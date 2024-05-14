جاءت من القلب.. تعليق ناري من هاني حتحوت على تصريحات حسام حسن

علق الإعلامي هاني حتحوت، على التصريحات التي أطلقها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن مباراتي الفراعنة ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026، والتي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الأخيرة.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن المنتخب المصري لايمتلك سوى 8 لاعبين محترفين فقط، مقابل 28 محترفا من جانب بوركينا فاسو ولكن حسام حسن تناسى أن محمد صلاح بجميع محترفي المنتخبات المنافسة لنا.

وتابع حتحوت، إن هناك لاعبين محترفين ولكن خارج الصورة، مثل سام مرسي، وهو يمتلك عقلية جيدة وتواجده سيكون إضافة كبيرة للفراعنة.

كما أوضح حتحوت، إن تصريحات حسام حسن، الجدلية، جاءت من القلب وكانت بغرض إيضاح الصورة للجماهير وليس إيجاد مبررات قبل صدام التصفيات.

ودعم حتحوت، حسام حسن في طلبه بأن يتم معاملته كمدرب أجنبي، خاصة وأن الجماهير دائما ما تتعامل مع المدرب الأجنبي بصورة تختلف كليا عن نظيره المصري.