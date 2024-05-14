عبدالله حسن: الدولة مهتمة بتطوير بجوامع آل بيت النبي وسائر المساجد الكبرى

قال عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف إن الرئيس السيسي افتتح مسجد السيدة زينب بعد ترميمه وتطويره بحضور سلطان طائفة البهرة.

وأضاف "حسن" خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "لتاسعة"، المذاع على شاشة القناة الأولى تقديم الإعلامي "يوسف الحسينى"، أن التطوير جاء ضمن الخطة الشاملة من الدولة بتطوير مساجد البيت النبى صلى الله عليه وسلم وسائر المساجد الكبرى بالجمهورية حيث سبقه تطوير مسجد الحسين ومسجد السيدة نفيسة .

ولفت إلى أن المسجد بعد التطوير أصبح صرحا إسلاميا عظيما يشهد على فن العمارة الإسلامية.

واختتم مكالمته بأننا من خلال خطة التطوير للمساجد نجد أنفسنا أمام أعظم عصر لعمارة المساجد.