إدارة بايدن تتحرك لإنهاء اتفاق المحكمة بشأن احتجاز الأطفال المهاجرين

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من قاضٍ فيدرالي إنهاء الجوانب الرئيسية لاتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها في عهد كلينتون والتي وضعت معايير دنيا لإيواء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في مرافق الاحتجاز.



قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) في ملف، إنها تفتح علامة تبويب جديدة في المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس يوم الجمعة، وقالت إنه يجب تحريرها من تسوية عام 1997 بعد أن اعتمدت اللوائح الشهر الماضي، وتفتح علامة تبويب جديدة ردًا على انفجار في عدد الأطفال المحتجزين ورد الفعل العنيف من الدول التي يقودها الجمهوريون.



وكتب محامو الوكالة: 'بعد مرور سبعة وعشرين عاما، هناك سبب كاف للاعتقاد بأن أهداف (المستوطنة) قد تحققت'.



ولم تستجب مجموعات المناصرة التي تمثل المدعين في القضية المستمرة منذ فترة طويلة على الفور لطلبات التعليق يوم الاثنين.



تضع مستوطنة فلوريس، التي سُميت على اسم دعوى قضائية جماعية عام 1985، حدًا أقصى لمدة 20 يومًا لاحتجاز الأطفال الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وتتطلب ترخيص المرافق التي تأويهم من قبل سلطات الولاية.

كان المقصود من التسوية وضع مبادئ توجيهية مؤقتة حتى تتمكن الوكالات الفيدرالية من اعتماد قاعدة تنص على حماية مماثلة، ولكنها بدلاً من ذلك قامت بتوجيه احتجاز الأطفال المهاجرين غير المصحوبين لأكثر من ربع قرن.



وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ملف يوم الجمعة إن قاعدتها الجديدة تنظم الأحكام الأساسية للتسوية مع تنفيذ تدابير حماية إضافية للأطفال. وتشمل هذه الخدمات توسيع خدمات ما بعد الإفراج، وإنشاء مكتب مستقل للرد على الشكاوى، واشتراط أن يستخدم مقدمو الرعاية ممارسات إدارة السلوك 'الحساسة ثقافيًا'، وفقًا لملف المحكمة.

وقالت الوكالة، التي كانت مسؤولة عن رعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم منذ عام 2003، إن التسوية غير كافية لمعالجة الارتفاع الكبير في المعابر الحدودية غير القانونية على مدى العقدين الماضيين. وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إن عدد القاصرين غير المصحوبين الذين يدخلون الولايات المتحدة ارتفع من 2375 في عام 1997 إلى حوالي 119000 في العام الماضي.



وفي الوقت نفسه، توقفت تكساس وفلوريدا، حيث يتم إطلاق سراح حوالي 25% من الأطفال غير المصحوبين بذويهم في نهاية المطاف، عن ترخيص برامج رعاية الأطفال التي تخدم الأطفال المهاجرين. وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إن هذا يعني أن اتفاقية فلوريس لم تعد سارية في تلك الولايات، وأن قاعدتها الجديدة تخلق إجراءات بديلة لمراقبة الأطفال هناك.

وسعت إدارة ترامب إلى الانسحاب من اتفاقية فلوريس، قائلة إنها مرهقة وغير عملية. منعت محكمة الاستئناف الأمريكية هذه الخطوة في عام 2020، قائلة إن اللوائح المعتمدة بدلاً من التسوية لا تتفق مع هدفها الأساسي المتمثل في إطلاق سراح القاصرين بسرعة من الاحتجاز.

القضية هي فلوريس ضد جارلاند، المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا.