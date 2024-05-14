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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نيبال فرسخ: الأوضاع صعبة في قطاع غزة والاحتلال يكثف قصفه على جباليا

نيبال فرسخ المتحدثة
نيبال فرسخ المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، إن الأوضاع صعبة في قطاع غزة، خاصة مناطق الشمال، مشيرة إلىأن الاحتلال يكثف من قصفه على مخيم جباليا.

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ تواجه صعوبة في الوصول إلى تلك الأماكن، لأن الاحتلال يستهدف طواقم العمل الإنساني أثناء محاولتهاإجلاء الجرحى والشهداء.

 

ولفتت إلى استمرار الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية وموجات النزوح منها، معقبة: «نحو 300 ألف فلسطيني نزحوا من المدينة ولا يعلمونأين يتوجهون في ظل عدم وجود أماكن آمنة، وصعوبة توفير المواد الإغاثية لهم».

ونوهت أن «نفاد مخزون الوقود وتوقف المولد الرئيسي للكهرباء في المستشفى الأوروبي، يهدد المنظومة الصحية في كامل أرجاء القطاع».

 

وأكملت: «نحن على أبواب كارثة صحية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهناك مخاوف من أن يحرم آلاف الفلسطينيين من الحصول علىالرعاية الصحية، بعد إخراج معظم المستشفيات عن الخدمة».

 

وأشارت إلى أن «الاحتلال يواصل غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ويمنع وصول الطعام والمياه والدواء والوقود اللازم لعمل محطاتتحلية المياه وشبكات الصرف الصحي ومولدات المستشفيات».

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