عبد المنعم فؤاد: حب آل البيت موجود في دماء المصريين

عبدالمنعم فؤاد: حب آل البيت موجود في دماء المصريين

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف، إن البعض يزعم أن زيارة الأضرحة والمقابر أمور شركية، مؤكدًا أن الأمربعيد عن الواقع والحقيقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، هل رأينا منذ أنوجدت الأضرحة والمقابر، ومنذ أن جاء الإسلام تحت سماء مكة بقيادة النبي محمد، موحدًا دخل مسجدًا ليعبد صاحب الضريح.

وأكمل هل رأينا إنسانًا دخل المسجد ليعبد السيدة زينب أو سيدنا الحسين! الأمر بعيد عن الواقع والحقيقة، وعلينا الاتباع وليس الابتداع.

وأشار إلى أن المسلمين يزورون قبر النبي محمد في المدينة المنورة، وكذلك قبري سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، معقبًا نطمئنالجميع، لا يوجد مصري أو مسلم واحد يعبد أصحاب تلك المقابر.

ولفت إلى أن حب آل البيت موجود في دماء المصريين، مؤكدًا نحن لا نغالي في آل البيت أو نقول إنهم معصومون أو يعلمون الغيب كما يقولغيرنا، لكننا نكن لهم المودة والمحبة كما ذكر القرآن الكريم.