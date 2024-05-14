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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع حريق بمخيم 2 في النصيرات بعد غارات شنتها طائرات الاحتلال

النصيرات
النصيرات

اندلع حريق بمخيم 2 في النصيرات، اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمحيط المدرسة الأولى 
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية في نبأ عاجل منذ قليل، بارتفاع قتلى قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 20

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون الليلة، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال، بعد قصف طيرانه الحربي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع، في وقت سابق، عن استشهاد 14 مواطنا بينهم أطفال، وإصابة العشرات، وزاد العدد في الساعات الاولى من فجر الثلاثاء ليصل 20، بعد قصف الاحتلال لمنزل مكون من ثلاثة طوابق يعود لعائلة كراجة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي، الليلة، غارة على منزل في ارض بكر غرب مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مخيم جباليا شمالا بشكل عنيف.

وحسب مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى 35,091 شهيدا وأكثر من 78,827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت المصادر إلى أن أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 57 شهيدا و82 إصابة.

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