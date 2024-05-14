جمارك مطار القاهرة: تحرير 35 محضر ضبط خلال أبريل الماضي

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، 35 محضر ضبط جمركيا ضد ركاب أجانب ومصريين خلال شهر أبريل الماضي.

وتم تحرير 20 محضر ضبط في مبنى الركاب رقم 3، وكانت المضبوطات عبارة عن مواد مخدرة متنوعة وأسلحة ومناظير وأشجار متحجرة وهواتف محمولة ومستحضرات تجميل ومستلزمات طب الأسنان ومشغولات فضية ومستحضرات تجميل وسبائك ذهبية، وأبرز هذه المحاضر محضر الضبط رقم 100 ضد راكبة أفريقية حاولت تهريب أكثر من 3 كيلو جرامات من بودرة مخدر الكوكايين.



وفي مبنى الركاب رقم 2، تم تحرير ثمانية محاضر ضبط جمركي، وكانت المضبوطات عبارة عن مخدرات متنوعة وأسلحة ومناظير أيضا وتليفونات ومستلزمات أسنان ومشغولات ذهبية مرصعة وعملة وساعات ومستلزمات الشيش الإلكترونية.

أما في مبنى الركاب رقم 1، فتم تحرير أربعة محاضر ضبط جمركي، وكانت المضبوطات عبارة عن مخدرات متنوعة ومستحضرات تجميل وسبائك ذهبية.

وفي الصالة الموسمية، تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد راكب حاول تهريب كمية من الأدوية غالية الثمن، كما قام رجال الجمارك بمطار سفنكس بتحرير محضري ضبط، الأول ضد راكب بحوزته شرائط مخدرة، والثاني ضد راكب أخفى كميات من العملة الأجنبية والمصرية دون إفصاح عنها طبقا للقانون.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.