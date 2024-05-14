من نوع الأرفد.. المقاومة العراقية تضرب إسرائيل بهذه الطائرة لأول مرة

قصفت المقاومة الإسلامية في العراق هدفا حيويا في مدينة أمّ الرشراش "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة، بمسيرتين هجوميتين من نوع "الأرفد".

وذكرت المقاومة في بيان، فجر اليوم الثلاثاء، أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها طائرات "الأرفد" لضرب أهداف في كيان العدو.

وشددت على استمرارها في مقاومة الاحتلال، نُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.



واستهدفت المقاومة، الأسبوع الماضي، قاعدة جوية ومنشأة عسكرية صهيونيتين في أم الرشراش "إيلات" دعما للمقاومة في غزة.