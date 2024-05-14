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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى: حسام حسن لم يكن موفقًا في تصريحاته بشأن اللاعبين المحليين

حسام حسن
حسام حسن

أكد حسن مصطفى نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر جانبه الصواب في التصريحات التي أدلى بها بشأن عدم وجود لاعبين مميزين في الدوري المصري، مبديا حزنه من تقليله من اللاعبين المحليين الذين يلعبون في البطولات المحلية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أرفض تقليل حسام حسن من لاعبي الدوري المصري، أمر غير مقبول، والأجيال بالطبع تغيرت عن وقت حسن شحاتة وقبله محمود الجوهري، وقد يكون حسام حسن يتحدث في بعض الأمور الحقيقية لكن هذا ليس توقيتها حاليًا".

وأضاف: "الأهلي في بعض الفترات كان يتواجد فيه 10 لاعبين هم قوام منتخب مصر، ودور المدير الفني للمنتخب هو الانتقاء والاختيار بشكل جيد، ورفع مستوى اللاعبين وتطوير الأداء، منتخب مصر كان يفوز في بعض الفترات بسبب الاعتماد على الكرات الثابتة، كان لابد من منح اللاعبين المحليين أمل في الانضمام للمنتخب بدلا من تلك التصريحات".

وواصل: "التصريحات أحبطت الكثيرين خلال الساعات الماضية، الجمهور كان ينتظر ضم لاعبين من انبي وزد وباقي الفرق، وهناك لاعبين كانت تقاتل للتواجد في المعسكر المقبل، لكن جاءت التصريحات محبطة للغاية".

وأكمل: "هناك لائحة خاصة في استدعاء اللاعبين الدوليين، وضم أي لاعب لمنتخب مصر يكون وفقًا للأجندة الدولية، قد يكون حسام حسن يرغب في تواجدهم مبكرا من اجل المزيد من المحاضرات والتدريبات وتطبيق أفكاره فنيا بوقت أكبر من المسموح به".

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