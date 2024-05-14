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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: إنجازات منتخب مصر تحققت باللاعبين المحليين

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد أكرم عبدالمجيد نجم الزمالك وبلدية المحلة السابق، أن انجازات منتخب مصر تحققت باللاعبين المحليين خصوصا مع حسن شحاتة، ولم يكن هناك عددًا كبيرًا من المحترفين، مشيرا إلى أن الفراعنة حققوا 3 بطولات أمم إفريقيا وكان معظم قوام المنتخب الوطني من الأهلي والزمالك وباقي الأندية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "اللاعب المصري قريب من البرازيلي.. ولاعبينا هما الأفضل والأذكى على مستوى قارة إفريقيا، والأندية تضم لاعبين مميزة، فقط على الجهاز الفني الاختيار الجيد، كارلوس كيروش قام باختيار لاعبين من الدوري مثل عبدالمنعم الذي أصبح مطلوبا في أوروبا".

وأضاف: "اختلف تماما مع تصريحات حسام حسن بشأن عدم أحقية لاعبين من الدوري في الانضمام لصفوف منتخب مصر، وقد يكون المدرب يحاول أن الأمور صعبة لكي يُظهر قيمة عمله مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، رغم ان هناك لاعبين كثيرين ظهروا بشكل جيد في الدوري خلال الموسم الجاري، واللاعب لا يولد نجم على المستوى الدولي، بل يتم انتقاء الأفضل ويتم تطويره ويكتسب صفات اللاعب الدولي، فهل لا يوجد بين الـ18 ناديًا لاعبين تستحق الانضمام للمنتخب".

وواصل: "كلام حسام حسن غير منطقي، لأن الدوري المصري دائما يفرز لاعبين جيدين، وسبق وتوجنا بالألقاب القارية بعناصر من الدوري".

وأكمل: "من حق الأهلي التمسك باللائحة، وانضمام اللاعبين يكون وفقًا للمواعيد المقررة في الأجندة الدولية، وهو الموقف الأصح من جانب إدارة القلعة الحمراء".

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